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Стало известно о планах развития военного сотрудничества России с Никарагуа

Посол: Россия и Никарагуа продолжат наращивать сотрудничество, в том числе военное

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что наращивание российско-никарагуанского взаимодействия предполагается во всех сферах, среди которых и военная. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, взаимодействие Москвы и Манагуа не связано с всплесками напряженности, провоцируемых со стороны Запада в отношении России.

«Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия...» — пояснил Хохоликов.

Он подчеркнул, что будет развитие отношений в торгово-экономической, а также культурно-гуманитарных секторах.

При этом Хохоликов. обратил внимание, что решать, каким образом реализовывается военное сотрудничество РФ и Никарагуа — это суверенное право государств.

Ранее Госдепартамент США предостерег Россию от поставок оружия в страны Латинской Америки.

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