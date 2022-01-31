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Глава ЛНР пригрозил США из-за Донбасса

Глава ЛНР Пасечник: США «сломают зубы», пытаясь задавить республики Донбасса

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РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предупредил конгрессменов США, что они «сломают зубы» из-за попыток задавить республики Донбасса, передает РИА «Новости».

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — отметил политик.

Он также указал, что не наблюдает преград для американских конгрессменов «насаждать «демократию» исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно в своем же конгрессе».

«Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — сказал Пасечник.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу Соединенных Штатов «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент РФ Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.

Данный законопроект предполагает, что в течение 30 дней после его принятия Россия будет признана страной, спонсирующей терроризм. Также планируется создание отчета о возможном взаимодействии РФ с террористическими организациями мира, в частности, с талибами (организация запрещена в России) в Афганистане и ливанской «Хезболлой». Конгрессменам предложили проверить, не поддерживает ли Россия террористов материально и не вооружает ли их.

Кроме того, документ требует признать террористическими организациями «поддерживаемые Россией вооруженные силы в области Донбасса Украины». По мнению Бэнкса, нужно также прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства, а также на переговоры по стратегической стабильности до тех пор, пока Москва не прекратит «аннексию Крыма».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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