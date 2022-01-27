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В ДНР выразили опасения из-за возможных постановочных химатак

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев может провести постановочные химатаки в Донбассе

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В интервью газете «Известия» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не исключает, что на территории Донбасса готовятся постановочные химатаки, по примеру Сирии.

Он напомнил, что Киев обвинил ДНР в утечке химикатов в Горловке. По словам Пушилина, в самопровозглашенной республике это связывают с возможностью постановочных химатак, как в Сирии.

«Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», — заключил представитель ДНР.

26 января Пушилин заявил о том, что Украина готова напасть на Донбасс, поэтому Донецк должен быть готов к худшему сценарию.

Пушилин добавил, что власти непризнанной республики в этой ситуации могут только готовиться к тому, чтобы защитить гражданское население.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

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