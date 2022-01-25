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В Кремле отреагировали на возможную переброску американских военных в Европу

Песков: Москва следит за действиями США и переводом военных в Восточную Европу

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Johnny Saldivar/USAF/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены действиями Соединенных Штатов по нагнетанию напряженности, в том числе информацией о переводе американских военных в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе. Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, в Кремле держат на контроле ситуацию с потенциальным переводом Пентагоном 8,5 тыс. военных в Европу.

Данные действия американской стороны не влияют на переговоры с Москвой по гарантиям безопасности, так как они уже завершены.

«Нужно получить тот самый пресловутый текст (ответов Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности. — примечание «Газеты.Ru»), мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», — пояснил представитель российского главы государства.

Ранее в США описали гипотетическую бомбардировку Украины Россией. Автор статьи Дэвид Акс отмечает, что ВКС РФ обладают третьим по величине парком бомбардировщиков — после Китая и США.

Также в Москве ждут отдельного ответа от НАТО по гарантиям безопасности.

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