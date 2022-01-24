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Поставщик Минобороны России признан банкротом

IT-поставщика Минобороны РФ признали банкротом с долгом в 3,57 млрд рублей

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Поставщика софта для Министерства обороны России АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признали банкротом, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, соответствующее решение вынес девятый арбитражный апелляционный суд. Банкротом был признан IT-подрядчик военного ведомства. Долг предприятия, которое входит в «Ростех», составил 3,57 млрд рублей, крупнейшими кредиторами выступают структуры этой госкорпорации.

По информации издания, кредиторы намерены получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, который стоит примерно 7 млрд руб. Разработки института передадут профильным предприятиям холдинга для завершения проектов. Речь идет о геоинформационных системах, системах распознавания лиц и управления базами данных и других разработках.

На прошлой неделе стало известно, что арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро», а также денежные средства, движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

Обеспечительные меры были наложены из-за дела о банкротстве фирмы «Волжский терминал» и связаны с претензиями кредиторов группы «Солнечные продукты». Ранее фирма была в составе масложирового холдинга «Солнечные продукты».

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