Посол прояснил ситуацию с размещением военных баз России в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что размещение военных баз России в стране не представляется возможным в связи с конституцией республики. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», — объяснил посол РФ.

Как пояснил Мелик-Багдасаров, российские специалисты прорабатывают вопрос в части обороноспособности Венесуэлы.

«Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники», — уточнил он.

Еще посол РФ в Венесуэле обратил внимание, что республика готова помочь России. Это будет необходимо, когда ухудшатся отношения с Соединенными Штатами.

По его словам, Каракас содействует Москве в военно-технической помощи, если отношения с Вашингтоном станут хуже и усилится давление.

Ранее стало известно, какие российские войска примут участие в учениях в Белоруссии.