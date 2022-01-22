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Посол прояснил ситуацию с размещением военных баз России в Венесуэле

Посол РФ Мелик-Багдасаров: Венесуэла может оказать военно-техническую помощь России, если США усилят давление

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Ульяна Соловьева/РИА «Новости»

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что размещение военных баз России в стране не представляется возможным в связи с конституцией республики. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», — объяснил посол РФ.

Как пояснил Мелик-Багдасаров, российские специалисты прорабатывают вопрос в части обороноспособности Венесуэлы.

«Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники», — уточнил он.

Еще посол РФ в Венесуэле обратил внимание, что республика готова помочь России. Это будет необходимо, когда ухудшатся отношения с Соединенными Штатами.

По его словам, Каракас содействует Москве в военно-технической помощи, если отношения с Вашингтоном станут хуже и усилится давление.

Ранее стало известно, какие российские войска примут участие в учениях в Белоруссии.

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