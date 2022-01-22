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Глава ДНР предупредил о возможных провокациях Украины

Пушилин: военные ДНР наблюдают на линии соприкосновения 120-тысячную группировку ВСУ

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Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что Украина сосредоточила на линии соприкосновения в Донбассе около 120 тыс. военных.

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной», — сказал он, добавив, что постоянно увеличивается количество военной техники.

Пушилин не исключил, что в ближайшее время вооруженные силы Украины попытаются устроить провокации. По его словам, Киев подготовил диверсионные группы, задача которых — вывести из строя донбасскую инфраструктуру: объекты газо- и водоснабжения, линии электропередач. Он отметил, что диверсанты пока пребывают «в режиме ожидания».

Глава ДНР добавил, что в Донбассе могут присутствовать иностранные частные военные компании, сражающиеся на украинской стороне, однако «стопроцентного подтверждения» такой информации нет.

Сообщения западных СМИ, в которых утверждается, что Донецк готовит наступление на украинские позиции, Пушилин назвал истерикой.

«Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины - ред.), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем...» — рассказал он.

Ранее Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что США спонсируют терроризм на Украине.

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