В Совфеде прокомментировали возможное размещение ядерных сил в Белоруссии

Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

»(Президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы. Но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», — отметил сенатор.

Ранее госдеп США заявил, что новая белорусская Конституция может позволить размещать ядерные силы России на территории республики. Это заявление США, по мнению Джабарова, свидетельствует о желании «поиграть мускулами» после озвученных РФ предложений по гарантиям безопасности.

В США уверены, что предлагаемые изменения в Конституцию будут якобы включать формулировку, которая позволит Москве размещать гарнизонные силы на территории Белоруссии.

О том, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО также заявлял ранее министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, Североатлантический альянс очень приблизился к границам Белоруссии, при этом сильно выросла военная активность блока и число его военных.