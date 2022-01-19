Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Apple пообещала исправить уязвимость после возмущения пользователей 10:15
Семья Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах 10:15
ФСБ задержала в Дагестане группу фальшивомонетчиков 10:13
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Берлина поставки вооружений 10:06
Китайские медики научились определять риск смерти по глазам 10:05
Гордон объяснил, почему Шевченко не нужно идти в политику 10:03
Россияне решили не обращать внимание на материальное положение будущего партнера 09:59
Блинкен приехал на Украину 09:56
В WhatsApp появилась новая функция 09:54
Операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы 09:50

В Совфеде прокомментировали возможное размещение ядерных сил в Белоруссии

Сенатор Джабаров: Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ в Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

»(Президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы. Но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», — отметил сенатор.

Ранее госдеп США заявил, что новая белорусская Конституция может позволить размещать ядерные силы России на территории республики. Это заявление США, по мнению Джабарова, свидетельствует о желании «поиграть мускулами» после озвученных РФ предложений по гарантиям безопасности.

В США уверены, что предлагаемые изменения в Конституцию будут якобы включать формулировку, которая позволит Москве размещать гарнизонные силы на территории Белоруссии.

О том, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО также заявлял ранее министр иностранных дел республики Владимир Макей. По его словам, Североатлантический альянс очень приблизился к границам Белоруссии, при этом сильно выросла военная активность блока и число его военных.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть