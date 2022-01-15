Военный обозреватель сравнил подлодки «Борей» и «Ясень»

Военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин сравнил российские подлодки проекта 955 «Борей» и 885 «Ясень».

Так, по данным, которые приводит эксперт, строительство одного «Борея» обходится российскому бюджету в 23 млрд рублей, а «Ясеня» — «в сумму, превышающую 200 млрд».

«Не мудрено, что лодки проекта 885 одни из самых секретных в российском флоте», — отметил Литовкин.

Между тем, указал обозреватель, один американский атомоход типа Seawolf, с которым западные аналитики сравнивают российский «Ясень», обходится бюджету США в $4,4 млрд (более 335 млрд рублей).

Журналист, сравнивая вооружение субмарин, также указал, что в отличие от новейших стратегических подводных ракетоносцев четвертого поколения 955-го проекта типа «Борей» у лодок 885-го проекта все системы, узлы и механизмы являются совершенно новыми и их никогда и нигде прежде не использовали. По мнению экспертов судостроительной отрасли, это высокотехнологичное оборудование, которое не имеет аналогов в советском и российском военном кораблестроении. Так, уточняет автор статьи, в «Ясене» применена компромиссная смешанная система конструкции: легкий корпус «охватывает» только часть более износостойкого основания в носовой части подлодки для снижения шумности. Корпус же корабля изготовлен из высокопрочной маломагнитной стали, что позволяет «Ясеню» погружаться на глубину более 600 м, делая его практически недосягаемым для всех видов современного противолодочного оружия, отмечает журналист.

У субмарин же проекта 955 «Борей» новая «техническая начинка» составляет не более 40%, заявил Литовкин.

В декабре прошлого года в состав Военно-морского флота России вошли первая серийная атомная подлодка проекта 885М «Новосибирск» и первый серийный атомный стратегический подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег». Президент России Владимир Путин заявил, что строительство серий подлодок 885М и 955А не заканчивается: «Севмаш», построивший подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», передаст флоту еще пять «Бореев-А» и шесть «Ясеней-М».