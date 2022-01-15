Швеция испугалась трех российских кораблей в Балтийском море

Вооруженные силы Швеции повысили боеготовность из-за трех российских военных кораблей, прибывших в Балтийское море. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на главу оперативного управления шведских ВС Микаэля Клаэссона.

В настоящее время два больших десантных корабля проекта 775 и большой десантный корабль типа «Иван Грен» расположены у Гданьского залива. Все они прибыли в регион через Датские проливы, с Кольского полуострова.

По данным издания, шведские самолеты Gripen, а также самолеты из других стран следят за российскими судами.

Клаэссон отметил, что непосредственное присутствие кораблей ВМФ России в Балтийском море заставило изменить степень боеготовности шведских вооруженных сил.

По его словам, в последние годы в граничащих со Швецией районах достаточно сильно выросло количество вооружений и их типов — как российских, так и других. И сейчас военная деятельность на Балтийском море и вокруг него находится на совсем другом уровне, чем это было шесть-семь лет назад.

«Но очень важно подчеркнуть, что мы не хотим вести себя чересчур алармистски, это лишь наш способ действовать, отталкиваясь от фактов. Когда что-то меняется неподалеку от нас, мы реагируем, чтобы, насколько реально, ликвидировать всякую возможность перехода к вооруженному насилию», — подчеркнул Клаэссон.

Ранее сообщалось, что Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд в Балтийском море из-за «деятельности России в регионе».