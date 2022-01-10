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В Минске задержали двух авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ

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Работники МВД Белоруссии задержали в Минске двоих человек за циничные комментарии в адрес миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Сегодня, 10 января, оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях», — уточнили представители министерства.

Мужчин подозревают в оскорблениях, клевете, а также угрозах в адрес белорусских военнослужащих, работающих в Казахстане в качестве миротворцев.

На видео, размещенном МВД, один из обвиняемых сказал, что решил оставить «негативный отзыв», призывающий убивать белорусских солдат.

Другой задержанный пояснил, что опубликовал комментарий, говорящий о «способности жителей Казахстана на вооруженный протест в отличие от белорусов». В ходе следственных действий мужчина сказал, что хотел бы подобного развития событий в своей стране.

Задержанные за циничные оскорбления в адрес миротворцев раскаялись и пообещали удалить свои комментарии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал число миротворцев ОДКБ в Казахстане.

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