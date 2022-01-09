Первые три самолета с российскими гражданами вылетели из Алма-Аты в Подмосковье

Первые три самолета, в которых находятся российские граждане, вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульство России в казахстанском городе.

Данные самолеты военно-транспортной авиации задействованы для эвакуации соотечественников.

«Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — пояснил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев.

Как ранее уточнялось, россиянам, находящимся в Алма-Ате, будут доступны вывозные рейсы 9 января с 14.00 до 15.00 мск. За полет отвечает авиация Минобороны РФ.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

Также в МИД России рекомендовали россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, обеспечив себя заранее запасами продуктов и питьевой воды.