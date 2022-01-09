Тихоокеанский флот получит новейший корвет и подлодку «Магадан»

В 2022 году в состав Тихоокеанского флота России войдет новейший корвет «Резкий». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Корвет «Резкий» сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ). На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конец января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, с Балтийского флота прибудет в родной пункт базирования подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», принятая 12 октября в состав Тихоокеанского флота. Субмарина, аналогичного первым двум лодкам данного проекта — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — должна будет приступить к выполнению задач у берегов Дальнего Востока.

России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил на форуме «Армия-2021» президент России Владимир Путин. По словам главы государства, к 2027 году доля современных кораблей должна достигнуть 70%. Согласно распоряжению российского лидера, строительство кораблей для ВМФ России будет начато на трех верфях. Два корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут строиться на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, в Северодвинске на АО «Севмаш» и на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

Сейчас продолжается строительство подлодок с баллистическими ракетами проекта 955А «Борей-А», многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М» и проекта 636.3 «Варшавянка», многоцелевых корветов проектов 20380 (20385) типа «Стерегущий». Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».