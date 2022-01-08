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США подтвердили готовность обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет, передает ТАСС.

«Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений», — сказал чиновник.

По его словам, речь идет как о наземных маневрах, так и о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон.

Чиновник также указал, что Белый дом и Кремль могут достигнуть консенсуса в переговорах по вопросу неразмещения ракет на Украине.

«Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Как президент (США Джо — «Газета.Ru») Байден сказал президенту РФ Владимиру Путину, Соединенные Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», — заявил он.

При этом численность американских войск в Восточной Европе, как отметил представитель Вашингтона, не стоит на повестке дня. Кроме того, он указал на наличие вещей, на которые США никогда не согласятся.

«Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом», — добавил чиновник.

Ранее в январе NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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