Минобороны России продолжает переброску миротворцев в Казахстан

Переброска российского контингента миротворческих сил в Казахстан, где вспыхнули акции протеста, продолжается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности — прим. ред.) в Казахстан», — рассказали в военном ведомстве.

В статье отмечается, что самолеты с военнослужащими и вооружением, включая технику, отправляются из аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей.

Как отметили в Минобороны, подразделения, которые уже прибыли в Казахстан приступили к выполнению поставленных задач. Миротворцы ОДКБ займутся охраной важных государственных и военных объектов и будут содействовать правоохранительным органам страны в стабилизации обстановки, подчеркнули в министерстве.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в центре крупного казахстанского города Алма-Ата продолжается стрельба.