США обсуждают с НАТО вопрос поставки Украине ракетных комплексов Stinger

США обсуждают с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.

«Соединенные Штаты работают с другими членами альянса НАТО, чтобы организовать поставку Stinger Украине», — сообщил телеканал.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запуск газопровода «Северный поток — 2», возможные санкции против России и военную помощь Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили «пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта «Северный поток — 2».

По данным МИД, Блинкен заявил о готовности США «и дальше конкретными действиями укреплять безопасность» Украины.