Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан на двух самолетах ВКС РФ

Киргизский военный контингент вылетел в Казахстан на двух самолетах ВКС России для участия в миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил ТАСС.

В операции от Киргизии принимают участие 150 военных спецназа «Скорпион», 19 единиц бронетехники и автомобильной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что руководитель министерства Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с коллегами из Казахстана и других стран ОДКБ.

В ходе недавних переговоров президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян решили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. По мнению лидеров государств-членов организации, казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев уточнял, что посланные в страну миротворцы не задействованы в боевых действиях. По его словам, также солдаты не принимают участия в ликвидации боевиков, представляющих опасность.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек. Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.