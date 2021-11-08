Американский сенатор назвал причину развала армии США

Член комитета по вооруженным силам сената Соединенных Штатов Джош Хоули считает, что американские солдаты стали больше внимания уделять изучению материалов о критической расовой теории. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По мнению политика, из-за смены приоритетов военнослужащие начали меньше заниматься непосредственно военной подготовкой.

Хоули рассказал об этом на фоне поражения американской стороны на учениях с солдатами из Великобритании.

Сенатор уверен, что сейчас военнослужащих США беспокоят культурные, а не реальные противостояния. Также Хоули считает виноватым в сложившейся ситуации администрацию 46-го главы США Джо Байдена.

Армия США продолжает оставаться лучшей во всем мире, но правительство предпринимает шаги для изменения положения дел, в том числе развала, обратил внимание сенатор.

«Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые», — добавил Хоули.

Ранее сообщалось, что на Украине раскритиковали высказывание генерала армии США о России.