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РИА «Новости»: в Афганистане погиб человек, который командовал силами талибов*

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Wali Sabawoon/AP

Один из командующих силами талибов (организация запрещена в России) в Кабуле, по предварительным данным, погиб после атаки на военный госпиталь в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В настоящий момент официального подтверждения информации о смерти командовавшего силами талибов нет.

«Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в... ходе атаки ИГ (организация запрещена в России)», — пояснил собеседник агентства.

Согласно сведениям источника, во вторник, 2 ноября, группа террористов оказалась в здании госпиталя в столице Афганистана, рядом с которым прогремели взрывы. Затем произошли столкновения с талибами. По неподтвержденным данным, жертвами стали 23 человека, ранения получили 50.

Движение «Талибан», в свою очередь, отрицает гибель командующего Хамдуллы Мохлиса.

В конце лета власть в Афганистане захватило движение «Талибан». Это произошло на фоне вывода из страны американских войск.

Ранее в США рассказали о союзе бывших афганских военных с ИГ.

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