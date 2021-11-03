ТАСС: ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки

Крупнейшая российская судостроительная верфь «Севмаш» планирует в 2022 году передать Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки — стратегическую «Генералиссимус Суворов» и ударную «Красноярск». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, обе подлодки передадут в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время известно, что до конца текущего года флоту будут переданы три атомных субмарины. Среди них »Князь Олег», «Новосибирск» и подлодка специального назначения «Белгород».

14 октября стало известно, что второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Генералиссимус Суворов» войдет в состав Военно-морского флота в декабре 2022 года. По словам источника в кораблестроительной отрасли, в декабре текущего года ракетоносец спустят на воду, а затем начнутся его испытания.