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Первыми покупателями ЗРК С-500 могут стать Китай и Индия

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Пресс-служба Минобороны РФ

Индия и Китай могут получить новейшие российские зенитные ракетные системы С-500. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

«Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт», — сказал он.

По словам Шугаева, помимо Китай и Индия, рассматриваются все те государства, с которыми у России давние партнерские отношения.

Кроме того, ФСВТС планирует «рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае», отметил директор службы.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что скоро армия получит первый серийный образец ракетной системы С500.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о том, что изменится с появлением С-500.

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