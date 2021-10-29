В Пентагоне заявили, что Китай опережает США и Россию в области гиперзвукового оружия

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен считает, что Пекин существенно превосходит Москву и Вашингтон в темпах разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал сообщил, что Россия уже развернула четыре вида гиперзвуковых ядерных вооружений на межконтинентальных баллистических ракетах. Об этом стало известно благодаря открытости российской гиперзвуковой программы. По его словам, Москва приступила к производству гиперзвуковых систем в ответ на строительство Вашингтоном системы противоракетной обороны (ПРО). Он отметил, что американская ПРО направлена на Северную Корею, а не на РФ или КНР.

Хайтен добавил, что Россия продолжает свои эксперименты, но «даже близко не такими темпами, как Китай». По его словам, США за пять лет совершили девять испытаний гиперзвуковых вооружений, а Китай сотни.

«Когда у вас небольшое число гиперзвуковых вооружений — это сигнал. А когда вы их создаете во всех своих вооруженных силах, тогда это вызывает обеспокоенность», — закончил Генерал.

Ранее редакционная коллегия газеты Washington Post опубликовала статью, в которой рассказала об особенностях гиперзвукового оружия, разрабатываемого РФ и КНР, и призвала Белый дом сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином. Авторы предполагают, что новое вооружение может изменить тактику ведения войны.