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WSJ: разведслужбы США не ожидали быстрого захвата Афганистана талибами*

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Xinhua/Global Look Press

Четыре американских разведывательных агентства ошиблись в прогнозах, касающихся сроков захвата боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» Афганистана и , в частности, столицы страны Кабула. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает Wall Street Journal (WSJ).

В статье говорится, что агентства составили более 20 докладов, в которых сошлись во мнении, что после вывода американских войск из Афганистана власть постепенное перейдет к талибам. Однако никто не предполагал, что это произойдет к концу лета.

WSJ отмечает, что, согласно одному из последних прогнозов (составленному в конце июня), «Талибан» должен был установить контроль над пригородами Кабула только через год после ухода американцев. Боевики объявили, что установили контроль над всей территорией страны, 15 августа.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, говоря о выводе войск Соединенных штатов из Афганистана, что, наверное, это можно было сделать иначе.

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