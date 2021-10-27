Эксперт Юньчжу заявила, что Россия и Китай не будут создавать военный союз в ответ на AUKUS

Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, заявила РИА «Новости» генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.

«Мы с Россией партнеры уже во всем. Я считаю, что и Россия, и Китай предпочитают оставаться партнерами, а не создавать военные союзы, что наилучшим образом отвечает интересам обеих стран», — сказала Яо Юньчжу.

При этом, по ее словам, партнерство AUKUS не является ответом на рост военной мощи КНР.

«Угроза Китая очень сильно преувеличена и используется (США) для таких целей, как формирование военных союзов, сохранения гегемонии и господства в регионе, а иногда и для определенных внутриполитических целей», — подчеркнула эксперт.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность, потому что «дружить против кого-то» — это плохо». Российский лидер рассчитывает, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе.