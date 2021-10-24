В Раде задумались об апокалипсисе после заявления Путина

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

«В наших СМИ было много (сообщений. — «Газета.Ru») о том, что стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, что апокалипсическое настроение в чем-то навевает. Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: «Конечно, это проблема», — написал Волошин.

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