Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Госдеп потребовал у Турции разъяснить высылку послов 02:52
Бразильский защитник «Зенита» заявил, что согласился бы играть за сборную... 02:48
Раненный Болдуином режиссер высказался о трагически погибшем на съемках... 02:44
К побочным эффектам AstraZeneca добавился редкий смертельный синдром 02:38
Шлеменко рассказал, за счет чего Емельяненко победил Джонсона 02:33
Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после победы... 02:23
Байден отложил рассекречивание данных об убийстве Кеннеди 02:19
Эксперт рассказал, что не следует покупать в duty-free 02:13
Олимпийская чемпионка о транс-персонах: катастрофа, не понимаю, к чему катится... 02:04
В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемому в жестоком убийстве 02:00

В Раде задумались об апокалипсисе после заявления Путина

close
100%
РИА «Новости»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

«В наших СМИ было много (сообщений. — «Газета.Ru») о том, что стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, что апокалипсическое настроение в чем-то навевает. Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: «Конечно, это проблема», — написал Волошин.

Новость дополняется.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях