НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике

Альянс НАТО ввел в эксплуатацию третью по счету авиационную базу в Прибалтике — аэродром Лиелварде в Латвии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на воздушное командование НАТО.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — указано в сообщении.

Военный аэродром в Лиелварде в современном виде был создан для советской авиации еще в 1969 году, однако после развала Советского Союза, авиабаза попала в подчинение Латвии и постепенно проходила модернизацию.

«Истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки», — указано в сообщении.

Еще две авиабазы НАТО находятся в Эстонии — аэродром Эмари, и в Литве — аэродром Шауляй.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России.