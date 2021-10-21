Путин назвал «покушением» попытки ограничить суверенитет России в Арктике

Президент РФ Владимир Путин, выступая на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», предостерег другие страны от попыток ограничить суверенитет России в Арктике. Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море, по международному праву, — это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», — заявил политик.

Он также отметил, что российская сторона полностью соблюдает международные правила о 400-мильной зоне экономического освоения в Арктике.

«Если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, это их право, пускай попробуют это сделать», — добавил Путин.

Главные заявления Путина на «Валдае» — в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее Путин заявил, что РФ в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями. По его словам, Север для России представляет особый интерес и особую ценность.

Глава государства также выразил мнение, что развитие в Северных территориях — это «будущее страны», в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых.