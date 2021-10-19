Черноморский флот получит новый патрульный корабль до конца года

Черноморский флот ВМФ России получит новый патрульный корабль проекта 22160 »Сергей Котов» до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Четвертый из серии патрульных кораблей проекта 22160 «Сергей Котов» поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в конце текущего года. В настоящее время на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, экипаж приступает к выполнению программы испытаний», — рассказали в ЧФ.

Испытания патрульного корабля проводится штатным экипажем вместе с заводской сдаточной командой. Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны экономических зон России в море, а также для борьбы с пиратством и выполнение поисково-спасательных действий.

«Сергей Котов» станет четвертым кораблем в серии, в составе Черноморского флота уже действуют три патрульных корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».

Ранее стало известно, что подлодка «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ России в декабре 2022 года.