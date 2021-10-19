Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Подробности пуска пока не раскрываются.

Ранее КНДР сообщила об испытательном пуске новой зенитной ракеты с целью «подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты», разработанной Академией военных наук КНДР.

До этого в Северной Корее провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Сообщалось, что лидер страны Ким Чен Ын пропустил испытания, как и новую сессию парламента КНДР.

В Госдепе США назвали ракетные пуски КНДР нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, представляющими угрозу для соседних стран и международного сообщества.