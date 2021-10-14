Подлодка «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ России в декабре 2022 года

Второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Генералиссимус Суворов», который строится на предприятии «Севмаш», войдет в состав Военно-морского флота в декабре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

По его словам, в декабре текущего года ракетоносец спустят на воду, а затем начнутся его испытания. В ходе испытаний будет выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Булава.

Ранее сообщалось, что компания «Росатом» ожидает закладки еще двух атомных ледоколов «Арктика» в 2022 году. Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика» являются новой серией российских атомоходов, головной корабль проекта был спущен на воду в 2016 году. Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику.