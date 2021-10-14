Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России появится пожарная спецэскадрилья 04:19
Макгрегор посмеялся над словами менеджера Хабиба про дагестанцев 04:09
Путин высказался о росте госдолга США 04:03
Читатели Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса 04:02
Минаков о шутке Хабиба про избиение человека в метро: это обычный юмор 04:02
Названы сроки реабилитации киноэкипажа после возвращения с МКС 03:54
Эксперт Минко рассказал, что платежки за квартиру нужно хранить три года 03:44
Карпин сравнил свою зарплату в «Ростове» и сборной России 03:25
Путин назвал рост доходов граждан главной проблемой в России 03:22
Иммунолог предупредил об опасности опавших листьев 03:20

Подлодка «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ России в декабре 2022 года

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Генералиссимус Суворов», который строится на предприятии «Севмаш», войдет в состав Военно-морского флота в декабре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

По его словам, в декабре текущего года ракетоносец спустят на воду, а затем начнутся его испытания. В ходе испытаний будет выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Булава.

Ранее сообщалось, что компания «Росатом» ожидает закладки еще двух атомных ледоколов «Арктика» в 2022 году. Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика» являются новой серией российских атомоходов, головной корабль проекта был спущен на воду в 2016 году. Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях