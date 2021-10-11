ЗРК «Витязь» для борьбы с дронами заступят на боевое дежурство в российской армии

Первый полк зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Витязь» уже завершает обучение и готовится заступить на боевое дежурство в российской армии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

«Витязь» займет важное место в глубокоэшелонированной системе ПВО страны», — считает экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Солдаты и офицеры полка проведут учения уже в 2022 году. Затем их ждут полигонные стрельбы из зенитных ракетных систем С-350 «Витязь». Уже в начале зимы к ним поступит первый серийный комплект и они отправятся в постоянный район дислокации. Известно, что первый полк С-350 будет развернут в Южном военном округе. Более точных данных о его дислокации нет.

Систему С-350 «Витязь» разработал концерн «Алмаз-Антей» в интересах войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Эти комплексы средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил в ходе наступательных и оборонительных операций. «Витязи» будут интегрированы в единую сеть ПВО с системами С-400, С-300ВМ4 «Антей-2500» и С-500 «Прометей».

В июле Минобороны сообщило об успешном испытании системы ПВО С-500.