КНДР провела второе за неделю ракетное испытание

КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщает государственная радиостанция «Голос Кореи».

Сообщается, что запуск был произведен с целью «подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты», разработанной Академией военных наук КНДР. Ученые оборонного ведомства отметили, что запуск имеет «весьма практичное» значение в перспективном исследовании и разработке разных противовоздушных ракетных систем.

«Подтверждена поразительная боевая мощность новой противовоздушной ракеты, у которой значительно улучшены способность к быстрому реагированию на разные обстоятельства, точность управляемости и расстояние уничтожения воздушной цели», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в Северной Корее провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Сообщалось, что лидер страны Ким Чен Ын пропустил испытания, как и новую сессию парламента КНДР.