Конгресс потребовал объяснений от Белого дома по планам использования военных баз России

Конгрессмены-республиканцы, во главе с сенатором Джимом Инхофом, курирующие внешнюю политику Соединенных Штатов, обратились к администрации президента США Джо Байдена с требованием разъяснить планы использования российских военных баз в Средней Азии для борьбы против терроризма, сообщает Reuters.

В совместном письме, конгрессмены напомнили о том, что российско-американское военное сотрудничество законодательно запрещено и выразили обеспокоенность действиями Белого Дома по поиску возможностей использования военных баз России в Средней Азии.

В написании коллективного письма приняли участие также члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, и председатель комитета Сената США по международным делам Джим Риш.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о том, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым затронул вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане.

По данным WSJ, генерал армии Герасимов в ходе встречи «не давал никаких обещаний».