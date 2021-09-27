Совместные учения России и Пакистана стартуют на полигоне Краснодарского края

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» стартует на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 27 сентября по 6 октября, оно направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества России и Пакистана.

По данным ЮВО, в ходе маневров военнослужащие отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также ликвидацию незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных бомб.

В учении будет задействовано около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих Южного военного округа России, из подразделения спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Ранее сообщалось, что Корабли Черноморского флота завершили учения у берегов Крыма.