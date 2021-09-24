Азербайджан подал заявки на закупку нового оружия у России

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники.

«Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», — сказал азербайджанский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным его связывают очень доверительные отношения.

«И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают», — сказал Алиев.

По его словам, у России и Азербайджана идет «хорошая работа» по всем направлениям, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что и в будущем сотрудничество между двумя странами «будет идти по нарастающей».