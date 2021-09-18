СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией

Министерство внутренних дел Украины и Служба безопасности страны провели совместные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что в ходе учений СБУ и МВД тренировались нейтрализовывать диверсионно-разведывательные группы. Была воссоздана ситуация, в которой потенциальный террорист планировал теракт у международного пункта пропуска «Сеньковка».

По данным ведомства, операция была успешно завершена.

Ранее Министерство обороны России сообщило о возвращении войск с российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021».

Совместные учения прошли с 10 по 15 сентября. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в понедельник 13 сентября. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.