В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США

Россия в краткосрочной перспективе может представлять большую угрозу для США, чем Китай. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона со ссылкой на заявление заместителя главы американской минобороны по политическим делам Колина Кола.

По его словам, Россия становится «все более напористым противником», который по-прежнему пытается усилить свое глобальное влияние в мире, в том числе за счет попыток рассорить страны Запада. Политик считает, что Москва стремится подорвать прозрачность и предсказуемость, прибегает к военной силе для достижения своих целей.

Кол добавил, что Соединенные Штаты будут вести диалог с российской стороной с позиции силы. При этом он отметил, что «дверь останется открытой», если Москва изменит свое поведение и захочет возобновить конструктивный диалог с Западом. По словам замминистра, конкуренция с Пекином не мешает Вашингтону работать с ней, «где это имеет смысл и где сходятся интересы».

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты модернизируют армию недостаточно быстро для того, чтобы сдерживать Россию и Китай.

До этого Хайтен заявил, что цель Вашингтона должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Москвой и Пекином, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.