В США признали ошибочным удар по Кабулу, в результате которого погибли дети

В Пентагоне признали, что атака беспилотника США по Кабулу, в результате которой погибли 10 гражданских лиц, в том числе семь детей, была «ошибкой». Об этом в ходе выступления в неправительственном Атлантическом совете заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Глава центрального командования ВС США извинился за произошедшее, добавив, что несет полную ответственность за этот удар.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.

В качестве ответной меры 29 августа США нанесли удар по Кабулу с целью ликвидации боевика, планировавшего новую атаку на воздушную гавань. Однако американские военные ошиблись при выборе цели. Удар беспилотника был произведен по автомобилю в одном из кварталов города, в результате погибла семья афганцев из 10 человек, семь из которых были детьми.