В Пентагоне заявили, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами

У России невероятно мощные вооруженные силы, и необходимо понять, как Москва сумела преобразить их за последние два десятилетия. Об этом в ходе выступления в неправительственном Атлантическом совете заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

«Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», — сказал генерал.

Ранее Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

Он назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами», так как это были «первые две великие державы», обладавшие огромным арсеналом.

На сегодняшний день Россия, как заявлял Хайтен, представляет собой растущую угрозу для США из-за того, что, в отличие от американских, российские ядерные силы полностью модернизированы.