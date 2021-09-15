Песков прокомментировал ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за ситуацией после испытаний ракет Северной Кореей.

«Наши военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе», — сказал Песков.

Он также призвал Южную Корею и КНДР «избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к напряженности» в регионе.

Ранее сообщалось, что КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности. По информации государственных СМИ, запущенные ракеты пролетели «в течение 7 580 секунд» по траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. км.

По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы. Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов полагает, что реальной угрозы от нового оружия КНДР нет.

Также стало известно, что Сеул провел ракетные испытания. Как передает РИА «Новости»РИА Новости, Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей собственную баллистическую ракету с подводной лодки. БРПЛ была запущена с подлодки Dosan Ahn Changho и поразила намеченные цели.

Между тем японские власти выразили мнение, что запущенные Северной Кореей ракеты были баллистическими.