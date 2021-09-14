В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией

В Пентагоне заявили, что Россия представляет собой растущую угрозу для США из-за того, что, в отличие от американских, российские ядерные силы полностью модернизированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена.

По его словам, Штатам необходимо ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия.

«Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно», — пояснил он.

Хайтен добавил, что основным стратегическим достижением США является исключение вероятности войны с Китаем и Россией, так как подобный конфликт чреват тем, что может перерасти в ядерный и стать катастрофой для всей планеты.

Ранее заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и Россия могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии.