В Польше из-за военных учений Минобороны РФ ввели режим ЧП

В Польше отреагировали на военные учения Минобороны РФ в Белоруссии. В приграничных с республикой территориях усилены контроль документов и дежурства полиции, отменены увеселительные и массовые мероприятия. Об этом пишет деловая газета «Взгляд».

Масштабные военные учения «Запад-2021″ при участии 200 тыс. человек из вооружённых сил России и Белоруссии начались 10 сентября. Это регулярное ежегодное мероприятие. В этом году Польша, решила ввести в районах на границе с Беларусью режим ЧП.

Своими опасениями с мировой общественностью из-за учений поделились Латвия и Литва, отмечает издание. После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что «Запад-2021″ проходит без западных наблюдателей. Он призвал Россию «вести себя предсказуемым образом».

Учения «Запад-2021″ начались на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватория Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В военных маневрах поучаствуют порядка 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей.