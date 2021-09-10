Российско-белорусские учения «Запад-2021» одновременно стартовали на 14 полигонах

Учения «Запад-2021» начались на 14 полигонах в России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны России.

В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватория Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Одновременно военные учения стартовали на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии.

В военных маневрах поучаствуют порядка 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей.

Отмечается, что в учениях также принимают участие около двух тысяч военнослужащих из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства двух стран и вопросы обеспечения безопасности.