В России разработали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций

На международном форуме «Армия-2021» представили модернизированный комплекс скрытого досмотра, который позволяет определить наличие запрещенных веществ, опасных предметов, а также эмоции человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника научно-тематического центра «Т» «НПК «НИИДАР» Никиту Бобкова.

Впервые комплекс для скрытого обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ в потоке людей представили в прошлом году на форуме «Армия-2020».

Как сообщил Бобков, за год комплекс был существенно доработан.

«Модернизированная версия способна распознавать шесть базовых эмоций человека (радость, страх, гнев, печаль, удивление, и др.). Мы можем на основе данных комплекса досмотра и системы распознавания эмоций сделать заключение, опасен человек или не опасен. Таким образом, повысить достоверность выявления злоумышленников», — сказал начальник центра.

Также массогабаритные характеристики комплекса были уменьшены в 30 раз.

«Приемная часть комплекса раньше помещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырех пачек сигарет», – отметил Бобков.

Специалисты НИИДАР планируют осуществить дальнейшую модернизацию комплекса: создать уникальную технологию по идентификации человека по походке, внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. Также нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лиц.

По словам Бобкова, такая технология способна определить искренне человек выражает эмоции или имитирует их.

Он добавил, что обновленная версия комплекса должна быть готова в 2022 году.

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