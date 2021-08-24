СМИ узнали, что несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов*

В руках представителей движения «Талибан (организация запрещена в России)» оказалось небольшое число американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, передает телеканал al-Arabiya, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, у военного руководства США вызывает беспокойство захват даже небольшого числа вооружений.

«Пока нет решения о том, чтобы предпринять шаги для ликвидации того, что попало в руки «Талибана». Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, талибам также недоступно техническое обслуживание», — сказали источники.

По из словам, власти Соединенных Штатов ждут завершения процесса эвакуации. После этого, как сообщили источники, они собираются принять решение о проведении отдельных операций, таких как бомбардировки складов.

Ранее талибы потребовали у жителей Афганистана сдать все оружие.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.