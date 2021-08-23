Россия допускает льготные поставки оружия странам, граничащим с Афганистаном

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что для укрепления границ с Афганистаном Москва готова поставлять странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оружие и технику на льготных условиях. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Армия-2021».

Ранее сообщалось, что лидеры государств ОДКБ проводят внеочередную сессию Совета коллективной безопасности на фоне ситуации в Афганистане. В повестке встречи вопрос об эффективном совместном реагировании на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, а боевики из Афганистана не должны быть допущены в Россию под видом беженцев.

15 августа движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.