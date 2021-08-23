Путин объявил о строительстве двух военных кораблей и четырех подлодок

30 августа на российских верфях будут заложены два военных корабля, а также четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021», передает ТАСС.

«Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что сейчас в России успешно продвигаются проекты по созданию и усилению боевых возможностей перспективных образцов вооружений. В частности, глава государства назвал гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник». Путин также подчеркнул, что такое вооружение по своими техническим характеристикам не имеет аналогов в мире и «еще долго не будут иметь».

Ранее глава военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что сейчас в России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Тогда же он упомянул о том, что помимо разработки комплекса «Кинжал» военные также работают над стратегическим ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-160М и высокоточным оружием воздушного базирования большой данности, а именно гиперзвуковой ракетой X-95.