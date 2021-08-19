На Украине во время репетиции парада проехал танк, обклеенный скотчем

В Киеве на Крещатике прошла первая репетиция парада в честь 30-летия независимости. В это время там был замечен танк, который обклеили малярным скотчем, сообщается в Facebook-профиле Александра Гусева.

Юбилейную дату украинская столица будет отмечать 24 августа. Сбор двух танков закончили специально к этой дате.

На кадрах, появившихся в сети, видно, что вместо стандартного камуфляжа танка работники изобразили цифровой пиксель обычным бумажным малярным скотчем.

В репетиции парада приняли участие три танка Т-64БМ2 вместо ожидаемых 12. До самого парада планируется организовать два прогона.

Ранее сообщалось, что военные Украины готовят план на случай «широкомасштабного вторжения».

Также в Минобороны Украины заявили, что власти страны направят выделенные для нее от США $150 млн на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО.