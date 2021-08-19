В Раде предложили Украине построить ракеты для «войны на чужой территории»

Украине необходимо построить большое количество ракет для «войны на чужой территории», считает экс-депутат Рады Иван Заец. Такое заявление он сделал во время ​круглого стола в Киеве, запись с которого опубликована на YouTube-канале «Укринформ».

«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать», — сказал парламентарий.

По его словам, Украине также необходимы ракеты, которые позволят Вооруженным силам страны «воевать на чужой территории».

Заец считает, что воевать с противником лучше всего на его территории.

«Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», — добавил он.