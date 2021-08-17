США направят дополнительные силы для защиты аэропорта Кабула

Официальный представитель государственного департамента Джон Кирби заявил, что в скором времени США направит в Кабул 3,5 тыс. военных для защиты аэропорта Хамида Карзая в столице Афганистана. Об этом сообщает CNN.

В ближайшие судки в Кабул прибудут 500 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии и экспедиционных отрядов морской пехоты. А в течении 2-3 дней численность группировки возрастет до 6 тыс. человек.

«У Соединенных Штатов есть силы, необходимые для обеспечения стабильности и безопасности в этом аэропорту», — подчеркнул заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Кроме того, дополнительные силы в Афганистан направят Франция и Англия. Союзники займутся охраной столичного аэропорта, через который эвакуируются граждане этих стран.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки аэропорта Кабула: на изображениях видны огромные пробки вокруг него и толпы людей на взлетно-посадочной полосе.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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